Musica, giovani, salute: riparte la stagione di "Un Respiro in Musica" 

Il progetto "Un Respiro in Musica" ritorna con il suo primo concerto del 2024 in programma mercoledì 27 marzo alle 19 al "Polo delle Arti" in Piazza Kennedy, 7, a Ravenna. Dopo un anno di pausa dovuto alle conseguenze dell'alluvione, riprende il cammino con il connubio tra musica, giovani e benessere respiratorio che rappresenta uno dei cardini fondamentali per raggiungere gli obiettivi che l'AMMP - Associazione Morgagni Malattie Polmonari si è prefissata.

L'ingresso al concerto sarà a offerta libera, e tutto il ricavato sarà devoluto all'AMMP ODV per finanziare progetti di educazione nelle scuole Forlì e Ravenna e sostenere la ricerca scientifica sulle Malattie Rare Polmonari.

Gli organizzatori si dicono grati con il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì e il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna per aver scelto di collaborare con loro e aver portato sul palco i loro talentuosi giovani musicisti.