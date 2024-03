Il Bronson e i Gazebo Penguins festeggiano inseme i 20 anni con un live

Un percorso aviato su strade parallele che porta il Bronson e i Gazebo Penguins a festeggiare insieme, con un live, i 20 anni di storia. I Gazebo Penguins nascono a Correggio nel 2004 e hanno già calcato il palco del locale. Sono sempre stati in tre, ma negli ultimi anni hanno suonato in quattro sul palco, se non in cinque. Hanno pubblicato 5 dischi: “The name is not the named” (2009), “Legna” (2011), “Raudo” (2013), “Nebbia” (2017), “Quanto” (2022), oltre all’EP ”Invasion” (2005). Alcuni di questi – o alcune loro canzoni – sono finite in varie classifiche della musica rock/emo più importante degli ultimi anni. Tra una balla e l’altra hanno fatto pioù di 400 date in tutta Italia, e l’idea sarebbe quella di farne altrettante. In apertura, i milanesi ØJNE.

La band proporrà, tra i tanti che ormai il pubblico ravennate conosce bene, anche i brani dell'ultimo album, Quanto, uscito nel 2022 per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. Quanto è un viaggio lungo sette canzoni che attraversano l’obliquità dello spazio e del tempo, l'inesistenza del vuoto, i buchi neri, per raccontare concezioni del mondo inedite attraverso una visione sfocata, sfuggente.

Ad aprire la serata saranno gli Øjne, una band screamo italiana fondata a Milano nel 2011. Gia? grazie al loro primo ep, "Undici/Dodici", hanno presto iniziato a girare in lungo e in largo per l'Europa, suonando anche a festival come il Miss The Stars e il Fluff Fest. Poco dopo, la band ha pubblicato due split con Rainmaker e ????????? ?????, e nel 2017 e? uscito il loro primo LP "Prima Che Tutto Bruci", che li ha resi tra i gruppi piu? acclamati nella scena screamo internazionale. Dopo alcuni cambi di formazione, un concerto leggendario al Bloom per festeggiare dieci anni di carriera e un tour in Nord America, gli Øjne hanno pubblicato nel giugno del 2023 il loro ultimo EP, "Sogno #3".

Il concerto inizia alle 21.30, il biglietto d'ingresso cosa 18 euro in cassa e 16 in prevendita.