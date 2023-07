Concerto in spiaggia con un'eroina dell'underground: Kate Clover

Kate Clover è una cantautrice e musicista di Los Angeles. Dal lignaggio locale di band come X, Germs e The Gun Club, all’indigenza glamour delle strade del centro, Clover si ispira alla città che l’ha cresciuta, esplorando le complessità della scoperta di sé, della creazione di sé e dell’autoconservazione nel luogo in cui i sogni nascono per essere infranti. Cresciuta tra le sotto-culture dello skate e del surf, Clover è alla guida di una band di ragazzi rudi e chiassosi, come una figura elettrica, un’eroina underground di nuova generazione per gli aspiranti credenti.

Con Patti Smith e Iggy Pop come stelle polari artistiche, Clover padroneggia tre accordi e diserta la scuola d'arte, dove impara a suonare "Chinese Rocks" di Johnny Thunders e scrive la sua prima canzone. Si è fatta le ossa suonando in vari progetti, ma era determinata a diventare solista, cercando l'indipendenza e il controllo totale. Nel 2019 si è separata dalle sue precedenti band ed era alla ricerca di un nuovo inizio. Bisognosa di riscoprire se stessa e di fuggire dalla sua vita in America, si è diretta a Città del Messico per scrivere. Un viaggio di quattro giorni si è trasformato in quattro mesi, poiché Clover ha deciso di rimanere per registrare il suo album. Al suo ritorno negli Stati Uniti ha messo insieme una band e si è rapidamente ritagliata uno spazio nella scena di Los Angeles. Guadagnando una reputazione per i suoi esplosivi spettacoli dal vivo, Clover ha trascorso il 2019

Clover ha trascorso il 2019 in giro con Death Valley Girls, Crocodiles, King Dude e SadGirl. Dopo aver pubblicato in modo indipendente il suo primo singolo nello stesso anno, la successiva offerta di Clover è stata un EP intitolato "Channel Zero" mixato da Carlos de la Garza (Cherry Glazerr, Bleached, Paramore, Wolf Alice), seguito dal suo album di debutto "Bleed Your Heart Out", pubblicato nella primavera del 2022. Clover ha intrapreso il suo primo tour europeo nell'autunno del 2022 con molte date sold out. Al suo ritorno è stata scelta per aprire i Social Distortion. Nell'autunno del 2023 aprirà il tour dei The Hives in Nord America.

Cresciuta tra le culture marginali dello skate e del surf, Clover è sempre stata attratta dall'alterità della controcultura della costa occidentale, dalla grintosa innocenza dei santi barbari e dei ragazzi insoddisfatti che la circondavano. Ma è stato grazie alla copia del libro del fotografo Glen E. Friedman "Fuck You Heroes" che Clover ha visto per la prima volta se stessa, riflessa nell'energia e nell'intensità delle sue immagini punk-rock. «Non sapevo ancora cosa significasse – spiega – ero attratta dalla ribellione che sentivo di condividere con i soggetti del suo lavoro. Mi sono legata al coraggio». In quelle foto, l'agitazione nascente di Clover trovò una causa a cui aggrapparsi. I fine settimana in spiaggia si trasformarono in fine settimana di spettacoli. «Tornavo a casa in taxi sorridendo, coperta di sudore, sputo e birra. Avevo trovato il mio posto». Decisa a entrare nella confraternita degli artisti, si immerge nella salvezza del rock 'n' roll.

Kate Clover

mercoledì 12 luglio 2023



HANA-BI

Viale Della Pace, 452G - Marina di Ravenna (RA)

Inizio ore 21.30

Ingresso libero

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141