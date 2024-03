Con la Theresia Orchestra in scena "Le ultime sette parole di Cristo sulla croce" di Haydn

Giovedì 14 marzo, nell’armonioso interno della Basilica di San Giovanni Evangelista, verrà eseguita una delle composizioni più suggestive della produzione religiosa Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Franz Joseph Haydn, nella versione originale per orchestra.

La composizione, la cui prima esecuzione ebbe luogo presumibilmente il Venerdì Santo del 1786, si articola in sette Sonate in tempo lento, una per ogni parola, o meglio breve frase, precedute da una introduzione e seguite da un Presto intitolato “Terremoto”, che allude al sisma che secondo il Vangelo di Matteo sconvolse il Calvario dopo la morte di Cristo. Il celebrante recitava in latino via via le sette brevi frasi che la tradizione cristiana ricorda come le ultime pronunciate da Gesù sulla croce. Dopo l'enunciazione di ogni parola il celebrante ne proponeva una meditazione alla quale seguiva un intervento musicale in funzione meditativa.

Anche l’esecuzione a Ravenna, curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani. prevede l’enunciazione di ogni breve frase seguita dalla relativa meditazione e avrà l’onore di avere la partecipazione del nostro Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni che pronuncerà le frasi e guiderà le meditazioni prima di ogni parte strumentale.

A eseguire le nove composizioni di Haydn, guidata dal maestro Alfredo Bernardini, sarà la Theresia Orchestra, importante compagine giovanile internazionale, dedita specificamente al repertorio classico su strumenti d'epoca. Intitolata all'imperatrice austriaca Maria Teresa, l'orchestra è stata fondata nel 2012 su iniziativa di un gruppo di mecenati e riunisce musicisti di età inferiore ai 28 anni provenienti da più di 40 Paesi.

Alfredo Bernardini, trasferitosi in Olanda nel 1981 a vent’anni per specializzarsi in oboe barocco e musica antica, nel 1987 ottiene il suo diploma di solista presso il Conservatorio Reale dell'Aja. Ha partecipato a concerti in tutti i paesi d’Europa, negli Stati Uniti, in Russia, Canada, Giappone, Cina, Israele, Egitto, Sudamerica e Australia, come membro o solista ospite di prestigiose orchestre barocche. Nel 1989 fonda Zefiro insieme ai fratelli Paolo e Alberto Grazzi, un ensemble dove gli strumenti a fiato hanno un ruolo di primo piano. Il suo CD di Zefiro con la Royal Firework Music di Handel è stato riconosciuto con il Diapason d'or dell'anno 2009. Dal 2016 è direttore regolare dell'orchestra giovanile internazionale Theresia specializzata nel repertorio classico.