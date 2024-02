Da New York a Ravenna: i Live Skull arrivano sul palco del Bronson

Tre concerti live in un'unica serata attendono sabato 10 febbraio, dalle 21.30, la serata del Bronson di Madonna dell'Albero. I leggendari post-punk no-wave newyorkesi Live Skull arrivano a Ravenna con il nuovo tour europeo per presentare l’ultimo album "Party Zero", uscito in tutto il mondo per l'etichetta "di casa" Bronson Recordings. "Party Zero" è un lavoro emozionante che ridefinisce il significato di Live Skull e ciò che rappresentano: non più un gruppo con un passato, ma un gruppo con un futuro. I

In apertura, altre due band della scuderia Bronson Recordings, i lanciatissimi Leatherette e i ravennati Clever Square.Party Zero è grande nel suono, sfacciato nelle dinamiche. Ma la raffinatezza che è sempre stata il biglietto da visita del gruppo rimane un elemento essenziale.

Dopo l’incendiario album di debutto “Fiesta”, pubblicato nel 2022, i Leatherette hanno spiccato il volo verso una direzione tutta loro e sono tornati in pista con un disco ancor più provocatorio e sofisticato del precedente, “Small Talk”, uscito in novembre per Bronson Recordings. Mixato da Chris Fullard, FOH engineer degli IDLES, e masterizzato da Adam Gonsalves al leggendario Telegraph Audio Mastering di Portland.



La musica dei Clever Square è morbida e consumata intorno ai bordi, proprio come la classica camicia di flanella, e possiede un andamento barcollante e gentile. Il loro ultimo lavoro, “Secret Alliance”, avvolge argomenti sentiti e profondi in una stoffa di indie rock gloriosamente rilassato che consolida i Clever Square come una delle migliori band contemporanee d’Italia.

Il costo dei biglietti è di 10 euro in prevendita e 12 euro all'ingresso.