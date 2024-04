Loredana Bertè in concerto a Cervia per celebrare 50 anni di carriera

Una delle colonne della musica italiana a Cervia, per un concerto nel quale ripercorrerà una carriera lunga 50 anni. Il 25 luglio la città ospita Loredana Bertè per una tappa del suo tour estivo, con appuntamento in piazza Garibaldi. I biglietti saranno in vendita dal 9 aprile su Ticketone. Si tratta dell'unico appuntamento in riviera.

Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita "Ribelle", una splendida raccolta in 3 cd, 2 lp e in digitale con 57 brani (3 CD) e tra questi anche "Pazza", presentato alla 74esima edizione del "Festival di Sanremo" e diventato subito una hit.

In estate arriva anche il Ribelle - Summer Tour 2024, che da luglio farà tappa in tutta la penisola. “Ribelle” è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua carriera. Una hit dopo l’altra, da "Non sono una signora" a "Dedicato", da "Non ti dico no" a "Pazza", per un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità.

Pop e rock, blues e reggae per una grande festa della musica celebrata da un’artista che con il suo talento unico e indomabile ha generato una delle storie più significative nella storia dello spettacolo italiano.