Il violoncello contemporaneo di Michele Marco Rossi sul palco del MIC

Domenica 11 febbraio alle 11.15 per i Matinées Musicali al MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) di Faenza si esibirà Michele Marco Rossi, giovane violoncellista romano, tra i più rinomati nel panorama musicale internazionale.

Michele Marco Rossi, classe 1989, ha dedicato molto della sua preparazione e del suo studio alla musica contemporanea, soprattutto quella per il suo strumento. Per questa ragione, in questo programma da lui proposto, ci sono tre autori, tre punti di riferimento della musica contemporanea per violoncello solo. Due autori sono ancora viventi, il giapponese Toshio Hosokawa, con il suo Small Chant composto nel 2012, e il greco Georges Aperghis, con il suo Obstinate, composto tra il 2017 e il 2018, pochissimi anni fa. Insieme a questi due autori contemporanei, Rossi presenta anche la Sonata per violoncello solo di György Ligeti, un vero gigante del Novecento, purtroppo scomparso nel 2006. Completano il programma due esecuzioni più antiche che possono mettere in luce tutte le capacità espressive del violoncello, da molti musicisti definito lo strumento più vicino alla voce umana. Si tratta di un’opera giovanile di Alfredo Piatti, scritta probabilmente intorno agli anni ’40 dell’Ottocento, ma data alle stampe solo nel 1865, un “Capriccio sul tema della Niobe di Pacini”, e della Suite n.4 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, che insieme alle altre cinque, si può definire un “must” per il repertorio per violoncello solo.

Michele Marco Rossi si è affermato come uno degli interpreti di riferimento per la musica d’oggi, ampliando significativamente il repertorio del violoncello nel suo lavoro a stretto contatto con i più grandi compositori del nostro tempo.

Parte integrante della stagione invernale di Faenza è il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

Per informazioni e biglietti: https://www.emiliaromagnafestival.it/info-abbonamenti-biglietti-erfteatromasinimusica/ o su Vivaticket.