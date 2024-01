Al Bronson protagonisti il pop "notturno" e le atmosfere gotiche di MØAA

Sarà MØAA la protagonista al Bronson della serata di giovedì 1° febbraio, anticipata dal concerto dei Dang Dang. MØAA è la creatura di Jancy Rae, nata scrivendo e registrando demo nella foresta della sua città natale vicino a Seattle per buttare fuori e processare un passato problematico. Sulla scia del suo album di debutto gothic shoegaze, MØAA ha pubblicato il suo secondo album Jaywalker: un disco dream pop notturno caratterizzato da pulsanti drum machine 909 sommerse da voci accattivanti e ovattate e da chitarre scintillanti e cariche di riverbero.

In apertura si esibiranno i romagnoli Dang Dang. Il loro sound è un mix di classiche ispirazioni new wave come Depeche Mode e Joy Division, reminiscenze post-punk alla Bauhaus e Siouxsie & The Banshees e suggestioni art pop di Talking Heads e Television. I Dang Dang si formano nel 2012 dall'incontro tra Matteo Castagnoli (The Chics, Ghost of Bell Star, Walls of Lymbo, 64 Slices of American Cheese) e Fabio Borroni (Akemi). Nel 2015 si uniscono Nicola “Rospo” Bustacchini (The Chics, SybiAnn) al basso e Lara Zambelli (SybiAnn) ai synth e alla voce

Il costo è di 5 euro in prevendita. Per informazioni chiamare il numero 333.2097141