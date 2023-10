Musica dal Sol Levante per ricordare il missionario don Vincenzo Cimatti

Il Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) a Faenza, apre le morte alla musica e al Giappine nell’ambito della rassegna "Soavi Armonie 2023 libertà di espressione". Al Mic è in programma il concerto di Hiromi Yamada (voce mezzo soprano) e Denis Zardi (pianoforte) dedicato a Don Vincenzo Cimatti, salesiano faentino missionario a Tokyo e fecondo compositore.



La rassegna "Soavi Armonie" è organizzata in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti sotto la Direzione Artistica di Donato D’Antonio.

Il concerto rappresenta l’apertura del 21° Ottobre giapponese, organizzato da Ascig Ravenna (Associazione Scambi Culturali tra Italia e Giappone), assieme all'Associazione per i Gemellaggi con il Comune di Faenza.

Gli artisti

Hiromi Yamada (Mezzo Soprano) si è laurea all’Università delle Arti di Tokyo e si è trasferita in Italia. Ha studiato canto al Conservatorio Statale di Musica di Verona, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha vinto il Premio Accademia Filarmonica e ha proseguito per un breve periodo la sua formazione al Conservatorio Statale di Mosca. È stata borsista del governo italiano. Ha ricevuto il premio di miglior artista emergente dall’Associazione Internazionale degli Artisti di Tokyo. Grazie all’ampia estensione vocale, ha un repertorio assai vasto, dalla musica sacra alla musica da camera, dall’opera lirica alla musica contemporanea. È attiva come concertista sia in Italia sia in Giappone. Inoltre per far conoscere queste composizioni in Italia, si è fatta promotrice del progetto Ogura hyakunin isshu in Italia.

Denis Zardi (Pianoforte) dopo aver concluso di studi di pianoforte al Conservatorio “Boito” di Parma si perfeziona all'Accademia internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e al Conservatorio europeo di Rotterdam. Vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, svolge la sua attività artistica dividendosi fra solismo e musica da camera. Parallelamente si dedica con passione allo studio della composizione diplomandosi col massimo dei voti al Conservatorio “Martini” di Bologna. Tra le sue composizioni alcune opere pianistiche, brani di musica da camera, colonne sonore di film, musica sacra. Insegna pianoforte nella scuola di musica “Sarti” di Faenza e all'Istituto “Masini” di Forlì.