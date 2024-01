Un live speciale di Phill Reynolds per i 20 anni del Bronson

Iniziano i festeggiamenti per i 20 anni di Bronson Produzioni anche al Bronson Cafè, con una serie di live speciali. Si parte domenica 4 febbraio alle 18 con il ritorno di Phill Reynolds, che fa parte della scuderia di Bronson Recordings. Phill Reynolds è l’alter ego “dark alt-country” del singer-songwriter e one-man-band veneto Silva Cantele.

Fulminato in tenera età dai Beach Boys, durante gli anni 90 appassionato soprattutto di punk californiano, si è fatto le ossa alla guida di vari gruppi post-hardcore e milita tuttora sia negli emo-punk Hearts Apart, sia nei power pop Miss Chain & The Broken Heels. Un live gratuito alle 18 per un bell'aperitivo domenicale.

Nell’ultimo decennio l'amore di Silva Cantele per la musica folk ha preso definitivamente il sopravvento, espresso a firma Phill Reynolds, uno pseudonimo da uomo comune, da uomo della strada per l’appunto, che rende in realtà omaggio ai songwriter folk di protesta Phil Ochs e Malvina Reynolds. "A Ride" è il suo quarto album da solista, uscito nel 2022.

Un album che è un viaggio on the road, un mistero avvincente, una storia oscura di redenzione come nella migliore tradizione alt-country americana. "This Isn’t Me", nello specifico, racconta la fuga con voce vissuta, temprata dal sale dell’esperienza, e con una melodia scandita da un fingerpicking incalzante che diventa corsa epica e forsennata. Per informazioni telefonare al numero 333.2097141.