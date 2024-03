La Polizia di Stato suona al teatro Alighieri per la Giornata in ricordo delle vittime di mafia

La stagione "Capire la Musica", organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti, termina la sua edizione 2023/2024 al Teatro Alighieri di Ravenna con due concerti il 18 marzo e il 24 marzo, sempre alle ore 21.

Il primo, del 18 marzo, celebra anche la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie. Per l’occasione si esibirà la Banda Musicale della Polizia di Stato, composta da oltre 70 elementi e diretta dal Maestro Roberto Granata in un repertorio molto vario, brillante ed eclettico.

Il 24 marzo invece avrà luogo il tradizionale Concerto di Pasqua che quest'anno sarà veramente monumentale con la Young Musicians European Orchestra e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Ai complessi italiani si aggiungerà anche Il Coro di Kiev, che ha ottenuto uno speciale permesso dal Governo Ucraino per lasciare espatriare temporaneamente i corist soggetti all'obbligo di leva.

Quest'anno il programma del Concerto di Pasqua prevede la “Petite Messe Solennelle” di Rossini, una pagina scritta dal grande Gioachino nel 1863 ma poi orchestrata solo pochi mesi prima della morte nel 1868.

Si tratta di una composizione molto imponente che al Teatro Alighieri sarà eseguita da oltre 130 musicisti in una coproduzione con l'Accademia Chigiana; dopo la "prima" al Duomo di Siena il 23 marzo il concerto arriverà a Ravenna e verrà poi ripetuto nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì il 25 marzo.

I biglietti per Capire la Musica che hanno un prezzo da 5 a 25 euro, si acquistano presso la biglietteria del Teatro Alighieri oppure online su sito www.teatroalighieri.org.