A Massa Lombarda il festival Crossroads torna con il concerto di Salvador Sobral

Mercoledì 13 marzo, alle 21, il festival itinerante Crossroads torna alla Sala del Carmine di Massa Lombarda con il cantante Salvador Sobral. Per l'occasione Sobral sarà accompagnato da Eva Fernandez (sax alto), Clara Lacerda (pianoforte), André Santos (chitarra), André Rosinha (contrabbasso) e Joel Silva (batteria).

Salvador Sobral è balzato all’onore delle cronache musicali internazionali nel 2017, con la vittoria dell’Eurovision Song Contest (con la canzone Amar pelos dois, scritta dalla sorella Luísa Sobral, e tra l’altro col più alto punteggio mai raggiunto nella storia del concorso). Un trionfo di cui si parla ancora oggi, in un settore dove solitamente è rapido il turn over di artisti e canzoni: merito certamente del suo essere estraneo al pop di rapido consumo. Salvador appartiene piuttosto al fronte dei cantautori, i suoi testi scandagliano sentimenti veri e personali, gli arrangiamenti flirtano con sonorità ricercate, jazz-compatibili.

Nato a Lisbona nel 1989, Salvador Sobral muove i primi passi da cantante tra apparizioni televisive e oscuri concerti. Poi nel 2016 pubblica l’album d’esordio (Excuse Me) al quale fa seguito la partecipazione al portoghese Festival da Canção, la cui vittoria gli apre le porte per il concorso europeo. Purtroppo, dopo quell’affermazione, la sua carriera si interrompe bruscamente a causa di problemi di salute. Dopo un trapianto di cuore, nel 2019 torna con l’album Paris, Lisboa, seguito nel 2021 da bpm e nel 2023 da Timbre: l’attività dell’artista portoghese si è decisamente rimessa in movimento, col suo cantautorato pop nel quale transitano influenze jazzistiche e brasiliane. Informazioni: Jazz Network, telefono 0544.405666, e-mail: info@jazznetwork.it.