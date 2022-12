Coronaversus 2022: un'armonia tra testo e immagine

Sabato 17 dicembre alle ore 16.00, presso la Sala Maccabelli - ex Chiesina in Albis, si inaugurerà una mostra che è frutto della collaborazione fra le associazioni Pro Loco Rssi APS e Artej - ritagli d'arte; saranno infatti esposte le illustrazioni dei racconti russiani che fanno parte del volume Coronaversus 2022 - Racconti e novelle per un anno.



Nove artisti aderenti al sodalizio d'arte hanno interpretato e reso per immagine le fantasie e ricordi degli autori dei testi. Il risultato, che comprende ben oltre ottanta fra disegni e dipinti, sarà a disposizione di chi vorrà immergersi nelle letture e visioni che ci hanno aiutato ad attraversare l'anno 2022, speriamo l'ultimo della pandemia da coronavirus.



La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2023, nei seguenti giorni e orari:

Martedì e Venerdì: ore 10-12

Sabato: ore 10-12 e 15-18

Domenica: ore 10-12