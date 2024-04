Una promessa del folk underground al Bronson: arriva Dan Colussi

Al Bronson Cafè martedì 9 aprile alle 21 arriva la promessa del folk underground canadese Fortunato Durutti Marinetti, nome d'arte di Dan Colussi. Nato a Torino e residente a Toronto, Colussi suona da vent'anni in band underground di varie comunità sotterranee. Adottando il nome d'arte di Fortunato Durutti Marinetti, ha autoprodotto la cassetta Desire nel 2020, rapidamente seguita da Memory's Fool (Soft Abuse/Bobo Integral) nel 2022 e dall'LP Desire (Second Spring), sempre nel 2022. Il terzo album di Fortunato Durutti Marinetti si intitola Eight Waves In Search Of An Ocean e arriva nel novembre 2023 via Quindi Records e Soft Abuse.

Colussi trae ispirazione dallo spirito inquieto ed esplorativo di cantautori degli anni Settanta come Robert Wyatt, Annette Peacock e Lou Reed - artisti più impegnati nello spirito della propria espressione individuale che nei tropi di genere.

Lavorando con il produttore Sandro Perri, l'intenzione di Eight Waves In Search Of An Ocean era quella di perseguire un'ibridazione organica in cui sintetizzatori, sassofoni e violini si fondono in un tutt'uno. Nell'epica traccia d'apertura "Lighting On A Sunny Day", toni oscillanti di sintetizzatore pulsano e si muovono insieme a violini e sassofono trattato. In "Clerk Of Oblivion", il basso fretless conferisce una dolcezza funk alla rigidità del ritmo di una drum machine vintage. "I Need You More" chiude il disco su un'onda di grandeur dubby e decadente, con un massiccio assolo di flauto. Ognuna di queste otto canzoni è un mondo a sé, un panorama da esplorare. Sempre mutevole ma sempre familiare, Eight Waves In Search Of An Ocean prosegue l'esplorazione di quello che Colussi chiama "jazz rock poetico", una forma musicale di sua invenzione che non è poesia, non è jazz e non è propriamente rock. Tuttavia, questo è jazz rock poetico fino al midollo.