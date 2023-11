Degustazioni, visite, musica e mercatini al "Palazzo di Natale"

Palazzo San Giacomo di Russi è pronto a trasformarsi nel "Palazzo di Natale" per regalare nuovi e inediti momenti di festa, aggregazione e condivisione a grandi e piccini. Domenica 10, 17 e 24 dicembre la storica dimora che fu dei Conti Rasponi e che domina incontrastata la campagna di Russi a partire dalla seconda metà del Seicento, per la prima volta aprirà le sue porte in pieno inverno per trasformarsi in una piazza al coperto tutta addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

Il Palazzo di Natale animerà il piano terra del complesso architettonico da mattina a sera, con colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, fiabe romagnole, un’asta tutta da ridere e tanto altro.

Dalle ore 10 alle ore 20 (il 24 dicembre dalle 10 alle 16), San Giacomo sarà aperto per consumare una buona colazione contadina, sfogliare i quotidiani accompagnati da buona musica dal vivo, trovare originali idee regalo "fatte a mano", comporre ceste e cassette dono, degustare un aperitivo, partecipare a percorsi sensoriali e del gusto dedicati a gin, vini autoctoni, birre agricole e olio extravergine, mettere le mani in pasta insieme ai cuochi contadini, visitare il Palazzo insieme ad una guida e non mancheranno spettacoli, concertini e laboratori d’arte, musica e mosaico per grandi e bambini. Come ovviamente non mancherà Babbo Natale, che la mattinata della Vigilia arriverà a Palazzo con una sorpresa per tutti i bimbi presenti prima della grande asta del "regalo brutto", l’evento comico, ludico e solidale che chiuderà il "Palazzo di Natale".

Durante le tre giornate sarà sempre attivo il punto food "CiboGiusto" a cura dell’azienda agricola e bottega Pattuelli di Russi. L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp). Visita guidata costo 10 euro a persona, gratuito fino ai 10 anni.

Programma

Domenica 10 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina in musica (in collaborazione con Scuola di Musica A. Contarini di Russi)

Ore 10 - Camminata di San Giacomo con il Gruppo di Cammino Casa della Comunità di Russi. Percorso ad anello, partenza e arrivo Palazzo San Giacomo

Ore 11-13 - The Gingerbread Man: l’omino di pan di zenzero ti aspetta!

(Laboratorio creativo in lingua inglese con Dream On Language School per bimbi 5-12 anni)

Ore 15 - Spezie: usi, proprietà, falsi miti. Quattro chiacchiere con la Dott.ssa Elena Tamburini.

Ore 16 - Laboratorio di Linoleografia: realizza la tua stampa d’arte con MAGIOMOlab (per tutte le età)

Ore 17 - La ricetta della tradizione, incontro col cuoco contadino Gianluca Martelli

Ore 17.30 - Gin e distillati, dalla Romagna alla Sicilia. Laboratorio e degustazione con Stella Palermo

Ore 18.30-19.30 - Aperitivo e magia: spettacolo per grandi e piccoli col mago Lidio con la D.

Visite Guidate al Palazzo (ore 11; 14.30; 16). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni.

Domenica 17 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina in musica (in collaborazione con Scuola di Musica A.Contarini di Russi)

Ore 10 - Camminata di San Giacomo con il Gruppo di Cammino Casa della Comunità di Russi. Percorso ad anello, partenza e arrivo Palazzo San Giacomo

Ore 11-13 - Laboratorio musicale per bimbi 3-10 anni con Giorgio Minardi (Mama’s School): letture musicate e costruzione giocattoli sonori

Ore 15 - Percorso sensoriale: come degustare l’olio extravergine a cura di Terra di Brisighella

Ore 16 - Laboratorio floreale natalizio con Floricoltura Bandini: realizza i tuoi addobbi naturali

Ore 17 - Crea il tuo mosaico natalizio: laboratorio creativo con materiali di recupero a cura di SMlab (per bimbi 3-12 anni)

Ore 17 - Il Gin e i suoi profumi, l’aperitivo insieme all’Associazione Ginclinazione

Ore 17.30 - PowerHop: presentazione e degustazione guidata di prodotti a base di luppolo romagnolo a cura de “Il Giardino delle Luppole”

Ore 18-19 - Fiabe in dialetto e musica col cantautore selvatico Fabrizio Caveja

Visite guidate al Palazzo (ore 11; 14.30; 16). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni.

Domenica 24 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina e dj set vintage tutto italiano (Mambo Dj)

Ore 11 - Visita guidata a Palazzo S.Giacomo (Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni).

Ore 11 - «S’a s’fal a no la chéica?»: trebbo poetico-musicale con Rudy Gatta, Eliseo Dalla Vecchia e Vittorio Bonetti

Ore 11.30 - Laboratorio per grandi e piccoli con MAGIOMOlab: «La stampa monotipo dei biglietti natalizi»

Ore 12 - Arrivo dei babbi natale di FIAB Ravenna su bici d’epoca (omaggio per i bimbi presenti)

Brindisi della vigilia con degustazione guidata dei vini ravennati delle feste insieme a Cantina Ravagli

Ore 15 - Asta comica del regalo brutto! Ricavato in beneficenza ad un’associazione di volontariato e assistenza di Russi.