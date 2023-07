Dibattiti, cappelletti e spettacoli alla Festa dell'Unità di Cotignola

Partirà venerdì 28 luglio e si allungherà su quattro serate, fino a lunedì 31 luglio, la Festa de l'Unità organizzata dal Partito Democratico di Cotignola. L'appuntamento è al centro polivalente del Parco Pertini, in via Sandro Pertini 2.

Venerdì 28, dopo la cena a base di pesce su prenotazione, l'area dibattiti ospiterà alle ore 21.30 la giunta cotignolese in occasione dell'incontro "Verso le elezioni comunali 2024": sarà l'occasione per tirare le somme degli ultimi quattro anni di mandato amministrativo assieme al sindaco Luca Piovaccari e agli assessori e per delineare il percorso che porterà alle comunali del prossimo anno. Per l'occasione, verrà presentato il candidato sindaco PD per la tornata elettorale del 2024.

Venerdì 29 e domenica 30 menù romagnolo su prenotazione e pianobar. Lunedì 31 paella su prenotazione e, alle ore 21.30 nell'area dibattiti, l'incontro "I protagonisti dell'alluvione". Oltre al sindaco Piovaccari, saranno presenti il meteorologo Pierluigi Randi e Paola Silvagni, tecnica esperta del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale.

Oltre ai menù su prenotazione, tutte le sere sarà possibile gustare, senza prenotazione, i cappelletti e i tortelli preparati dai volontari, oltre alle pizze della cooperativa sociale La Traccia. L'ingresso principale del parco si trova in via Sandro Pertini 2, ma gli automobilisti sono invitati a posteggiare nel parcheggio di via Cenacchio, nei pressi del secondo accesso al parco.