"Donne e cooperazione in Romagna": un incontro con Ilaria Pitti, Tito Menzani e Laura Orlandini

Donne e cooperazione in Romagna: questo il titolo del nuovo progetto di ricerca storica e sociologica del Circolo cooperatori aps che sarà presentato venerdì 21 aprile alle 16 alla sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna, in Via Corrado Ricci 26.

In Romagna le cooperative sono centrali nello sviluppo economico e sociale da più di un secolo. La prima nata nel 1883, è stata il frutto delle tante Società di Mutuo Soccorso e dei movimenti politici sviluppatisi nei decenni precedenti. Il contributo delle donne fu immediato e fondamentale. Donne che escono dalle loro case perché hanno bisogno e vogliono lavorare, diventano operaie, braccianti per la precisione. Ciò ha sicuramente contribuito al loro sentirsi una risorsa per sé e per le loro famiglie, accelerando il processo di emancipazione.

Per indagare questo lungo percorso e dare atto dell’apporto, presenza e contributo delle donne nella cooperazione romagnola, il Circolo Cooperatori, nel trentesimo anno dalla sua fondazione, ha deciso di promuovere una ricerca poliennale sia di carattere storico che sociologico, sull'esempio di quella già sviluppata con successo per le case del popolo. Perimetro dell'analisi la Romagna e il mondo delle cooperative associate alle centrali AGCI, Confcooperative e Legacoop.

Aprirà i lavori il saluto del direttore della Fondazione Casa di Oriani, Alessandro Luparini, e sarà presieduto da Everardo Minardi, vicepresidente del Circolo Cooperatori APS. La presentazione del progetto di ricerca sarà affidata ad Antonella Ravaioli, responsabile progetto Circolo Cooperatori APS, che illustrerà gli obiettivi, le fonti e le metodologie adottate.

La ricerca storica sarà esposta da Tito Menzani, storico dell'Università di Bologna, e da Laura Orlandini, ricercatrice storica, che ripercorreranno le tappe principali della cooperazione a Ravenna, evidenziando i suoi attori, le sue forme e le sue trasformazioni nel contesto locale e nazionale. La ricerca sociologica sarà presentata da Ilaria Pitti, del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. Il convegno si concluderà con gli interventi di Renato Lelli (AGCI), Federica Protti (Legacoop Romagna) e Doriana Togni (Confcooperative Romagna), che porteranno le testimonianze e le riflessioni delle organizzazioni cooperative sul significato e sul ruolo della cooperazione a Ravenna nel presente e nel futuro.