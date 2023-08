Due libri per raccontare due icone dello sport ravennate: Manù Benelli e Gino Maioli

Dopo vari rinvii, la Biblioteca Sportiva “Gino Strocchi” e l’organizzazione di volontariato “Biblio.For.Sport ODV” ripropongono il programma per celebrare i 30 anni della propria attività. Venerdì 25 agosto alle 18.30, allo stabilimento balneare Wave di Punta Marina, si terrà una serata “Con le mani e con il cuore”, dedicata alla presentazione di due libri che hanno proposto biografie di personaggi dello sport ravennate contemporaneo: Manù Benelli, protagonista numero uno della storia della pallavolo con l’Olimpia Teodora degli 11 scudetti consecutivi tra il 1981 ed il 1992 (“Fuori dal corpo. La voglia e la forza di essere unici”, edito da “Lab DFG”), e Gino Maioli, massaggiatore di tanti ciclisti, da Felice Gimondi in poi, pallavolisti e sportivi di ogni livello in quasi 50 anni d’attività (“Gino Maioli. Le Olimpiadi di un romagnolo” scritto da Francesca Mazzoni per la società editrice “Il Ponte Vecchio” da un’idea di Sefi Idem), che chiacchiereranno insieme a Mauro Masotti, Presidente di Biblio.For.Sport.ODV, Laura Ricci, direttrice della Biblioteca Sportiva di Marina di Ravenna ed il pubblico presente. Nella mattinata di sabato 16 settembre, poi, alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna, proprio nello stesso edificio che ospita la Biblioteca Sportiva, si festeggeranno i 30 anni della biblioteca.