Due mercatini serali in Darsena: torna il Garage Sale

Il Garage Sale torna sulla banchina della Darsena di Città sabato 19 e domenica 20 giugno dalle 18 a mezzanotte. Due giorni di market, musica, area food and beverage e uno stile gioviale che da sempre accompagna e caratterizza l’evento. Garage Sale è un momento di incontro e scambio che promuove la filosofia del consumo critico e consapevole attraverso un market eco-friendly in cui trovare pezzi vintage e abiti usati, ma anche tante proposte di giovani designer e le artigianalità dei maker che scelgono questa vetrina per farsi conoscere.

Special guest di questo appuntamento sono anche due dei progetti di Under 35 di Almagià Creative Hub, in collaborazione con il Bando Anci Sinergie-Virgilio e Dante 4.0. L'associazione Denara vedrà la prima sperimentazione di “Casa come città”, spazio domestico virtuale collocato nell’area antistante l’S-Club e abitato da una serie di azioni performative. Un corner speciale all’interno di Garage Sale (area Comando Polizia Municipale) è invece dedicato all’associazione Art Èco con il progetto Urban Flora: alcuni workshop “green” innovativi, sostenibili e pensati per stimolare la creatività unita all’economia circolare in adulti e bambini.