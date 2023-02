Emozione e divertimento alla rocca: dalla escape room a “Candle Castle”

Un fine settimana di eventi alla Rocca di Riolo Terme. Sabato 25 febbraio, dalle ore 15, è in programma “Salviamo la principessa”, una Junior Rocca Escape per famiglie. Nella torre della Rocca è rinchiusa una splendida principessa, tenuta prigioniera da un crudele orco, i giovani cavalieri dovranno mettersi alla prova per riuscire a trarla in salvo, avranno solo un’ora di tempo per prendere il coraggio in mano e andare all’avventura. Domenica 26 febbraio, alle ore 20.30, è in programma “Candle Castle”. La Rocca si illuminerà con centinaia di candele e un pianoforte riempirà di musica le sale. Un’atmosfera speciale avvolgerà i partecipanti.