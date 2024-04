Un'escursione dedicata al più intrigante dei predatori: il lupo nel Parco Vena Gesso Romagnola

Indirizzo non disponibile

Il lupo è un predatore iconico e molto adattabile: riesce a trovare rifugi sia in pianura che in montagna e ovviamente anche nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Durante questa passeggiata, sabato 13 aprile 2024 (ancora pochissimi posti disponibili) che parte dall’abitato di Borgo Rivola fino bastionate gessose nei pressi di Sasso Letroso, si parlerà di lupi e del difficile rapporto con l’uomo. Il sentiero parte dal paese di Borgo Rivola e, dopo aver comodamente parcheggiato, ci si avvicinerà alla Vena del Gesso attraversando le zone di periferia del paese. Un poco di strada asfaltata permetterà di salire dolcemente con lo sguardo sui calanchi argillosi e sulla cava di Monte Tondo, devastato dagli scavi per l’estrazione del gesso.

Vuoi iscriverti all'escursione o avere maggiori informazioni? Clicca qui --> https://bit.ly/49XfGvD

Si arriva così alla chiesa di Sasso Letroso, da cui parte il sentiero (in decisa salita) che conduce ad una delle più belle scogliere rocciose di tutto l’appennino romagnolo: i cristalli di gesso brilleranno sotto i piedi mentre lo sguardo si riempirà dei panorami e dei colori primaverili tipici delle colline. Il sentiero si dipanerà tra aerei crinali e boschetti misti di latifoglie, fino a giungere a Cà Budrio: qui ci si fermerà per il pranzo. Da lì si intraprende la via del ritorno, su comoda strada forestale tutta immersa nel bosco di querce e ornielli: alcuni punti panoramici permetteranno di dare uno sguardo verso le vallate a nord. Tornati a Sasso Letroso, si percorre l’ultimo tratto tra asfalto e campagna fino alle auto.

L’escursione è patrocinata dal Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola e fa parte del programma escursionistico primavera-estate 2024 “A piedi nel parco della Pietra di Luna”, consultabile sul sito del Parco stesso.

Il percorso è fortemente sconsigliato a chi soffre di vertigini per via della presenza di diversi tratti esposti. Per informazioni: 347095 0740

Informazioni sull'escursione

Dati tecnici

Lunghezza: 8.2 km

Dislivello: +/- 450 m

Durata: 6 h

Difficoltà: Medio (E)

Prezzo adulto: 15€

Prezzo bambino: 5€



ORARIO: Ritrovo ore: 9.30

ITINERARIO: Borgo Rivola – Sasso Letroso – Cà Budrio – Sasso Letroso – Borgo Rivola

PASTO: Al sacco

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking impermeabili, pantaloni preferibilmente lunghi, pile leggero, giacca impermeabile o k-way, cappellino o bandana, occhiali da sole, crema protettiva, torcia elettrica o pila frontale (solo per escursioni serali/notturne), zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale)