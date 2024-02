Dalla poesia alla serata su Marescotti: ad Alfonsine un cartellone di eventi per promuovere il dialetto romagnolo

Appuntamento martedì 20 febbraio alle 20.30 alla Casina Monti di Via Passetto, 1 con la scrittrice di romanzi e poesie in dialetto romagnolo Mirta Contessi, in conversazione con l’amico e giornalista Marco Ortolani e il musicista Pier Marco Turchetti. Una serata organizzata dalla Proloco di Alfonsine per dare vita a un percorso che porti o riporti il dialetto romagnolo al posto che merita nel dare espressione ai sentimenti, all’identità e al cuore degli alfonsinesi.

L'associazione sta anche organizzando insieme all’ARCI una serata speciale, un omaggio all’attore Ivano Marescotti, per martedì 23 aprile, ore 20.30, al Cinema Gulliver, aperta a tutte e tutti coloro che vorranno cimentarsi come “dicitori” in dialetto. Ci sarà un concorso a premi e tante chicche e sorprese.

La Proloco invita inoltre a manifestare il proprio interesse per la collaborazione all'organizzazione di una serie di incontri che, tra arte, letteratura e musica, mettano al centro il dialetto romagnolo assieme a qualche informazione più tecnica, che aiuti tutti a leggerlo o a parlarlo meglio o magari a farlo per la prima volta.

Il periodo, giorni e orari saranno costruiti insieme agli interessati. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare o inviare un messaggio WhatsApp numero 334.9509880 oppure al numero fisso 0544.1800161 dalle 10 alle 18 o ancora una mail a: prolocoalfonsine@gmail.com indicando nome e cognome e manifestando interesse al progetto “Romagna nel cuore”.