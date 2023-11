Fantasmi nascosti per Ravenna: una passeggiata misteriosa per bambini e adulti

Negli angoli di Ravenna, le leggende prendono vita sabato 2 dicembre dalle 17.30. Il ghost tour, proposto da Kid Lights in collaborazione con la guida turistica certificata Silvia Togni, è adatto alle anime avventurose di tutte le età: crea un'atmosfera magica, dove la storia si fonde con la leggenda in una dimensione di mistero e curiosità. Si percorreranno le strade di Ravenna a caccia di fantasmi e creature mostruose dal sapore antico. Si scopriranno spiriti, fantasmi e leggende oscure che riaffiorano tra le pieghe della storia di una città nascosta dietro agli ori dei fasti imperiali. La visita guidata esperienziale è rivolta in particolar modo ai bambini con un linguaggio semplice e al contempo ricco di nozioni e suggestioni culturali, prevedendo momenti di sosta e attività ludico-esperienziali. Il percorso, con partenza da Porta Serrata, si svolge all'esterno raggiungendo i luoghi storici "leggendariamente infestati", lungo un percorso ad anello di circa 3 km. I posti sono limitati, prenotazioni sul sito di Kid Lights. Prezzo: 8 euro.