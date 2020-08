Ferragosto al cinema: riapre il multisala ravennate

Dopo tanti mesi di chiusura il CinemaCity di Ravenna programma la sua riapertura per il 15 agosto. Tra le pellicole in programmazione dal 15 agosto ci sono alcune novità come “Il Re di Staten Island”, mentre dal 19 agosto uscirà il film della Pixar “Onward - Oltre la magia”.

Tra le nuove uscite anche “Gretel & Hansel” una rivisitazione della favola dei fratelli Grimm, un film per gli amanti del genere Art house horror, ma sono presenti anche film italiani come “La volta buona” e “Gli anni più belli” e “Volevo nascondermi” che racconta il genio, il tormento e la sofferenza interiore di Antonio Ligabue.

“Dopo lunghi mesi di attesa è finalmente ora di alzare le saracinesche - spiega lo staff del cinema -, accendere i proiettori e tornare a fare la cosa che più ci piace: Trasportare i nostri clienti nella magia del cinema”.

Per gli spettatori abbonati la naturale scadenza degli abbonamenti fissata durante il periodo di quarantena è stata prorogata di sei mesi.

Acquisto dei biglietti

Si invita il pubblico ad acquistare i biglietti online dal sito https://store.cinemacityravenna.it per evitare file alle case ed assembramenti. Lo store consente di scegliere la poltrona ed è predisposto per mantenere un posto libero tra un cliente e l’altro ma nel caso di congiunti è possible acquistare biglietti con posti adiacenti.

Online sarà disponibile solo l’acquisto del biglietto con carta di credito, una volta acquistato il titolo di ingresso ci si può recare direttamente in sala mostrando al controllo accessi il biglietto dallo smartphone senza doverlo stampare o passare dalla biglietteria.

Non è più disponibile la funzione di prenotazione che consentiva di prenotare il posto ma che prevedeva il ritiro del biglietto alle casse del cinema. All’ingresso del cinema è comunque presente un totem con tutte le funzioni di biglietteria ma che richiede comunque il pagamento con metodi elettronici.