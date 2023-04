Festa del Lavoro: incontri, riflessioni e specialità romagnole a Mezzano

La sera del 30 aprile e il 1° Maggio torna - per celebrare la Festa del Lavoro - il tradizionale appuntamento del circolo PRC di Ravenna “Un altro mondo è possibile”, i circoli di Rifondazione di Cervia, Conselice e Villa San Martino e il circolo “Vilma Espin” dell’Associazione Italia - Cuba di Ravenna. Appuntamento al campo sportivo di Mezzano.

Due giorni di lotta e di festa, aperti dall’iniziativa del 30 aprile con Maurizio Acerbo che discuterà con i cittadini di Pace e Guerra; di disarmo e lotta per la Pace; di lotta per il lavoro e per l’Uguaglianza per tenere aperta la prospettiva dell’Eco-Socialismo. A conclusione del dibattito con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, la “festa” proseguirà con la musica tradizionale dall’Italia a Cuba dei Tocosinti.

Il 1° Maggio dopo il pranzo della “Festa”, alle ore 15, Elena Mazzoni, responsabile nazionale dell’ambiente del PRC e Pippo Tadolini, coordinatore di “Per il clima fuori dal Fossile” di Ravenna, in vista della manifestazione nazionale del 6 maggio contro i rigassificatori e l’economia del “fossile”, discuteranno con i cittadini della costruzione di un’economia sostenibile e della costruzione di un coordinamento “politico” delle lotte di tutte le esperienze di protagonismo sociale che percorrono il Paese.

La festa si concluderà, dopo la cena del 1° Maggio, con il dibattito dal titolo “Internazionalismo, pace e ecologia in America Latina”, coordinato da Giuliana Liverani, del circolo “Vilma Espin” di Italia-Cuba di Ravenna, a cui parteciperanno: Marinella Correggia, giornalista ecopacifista, Luis Martinez Barreda, segr. Sindacato de energia (Bolivia) e il giornalista Fabrizio Casari seguito dalla musica del musicista cubano, Lou Gonzalez che, fino a consunzione dei partecipanti, chiuderà la Festa “Fra Realtà e Desiderio” del 2023. In entrembe le giornate saranno attivi gli stand gastronomici in cui mangiare specialità della cucina romagnola.