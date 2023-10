Ad Alfonsine "A braz avérti" raccoglie fondi per le famiglie colpite dal tornado 

Festa, musica, divertimento e solidarietà. Ad Alfonsine da venerdì 6 a domenica 8 ottobre torna "A braz avérti" (a braccia aperte), iniziativa che punta a raccogliere fondi da destinare alle famiglie alfonsinesi duramente colpite dal tornado dello scorso luglio.

Visto il successo dell’iniziativa del 3 e 4 luglio in favore delle comunità alluvionate della Bassa Romagna, l’Amministrazione comunale ha riproposto l’evento per aiutare la propria comunità, duramente colpita dal fortunale e non ancora risanata. L’appuntamento è in piazza Monti, con un programma che include anche i più piccoli e le loro famiglie. Anche in questa occasione saranno venduti i biglietti della lotteria di beneficenza, con tanti premi offerti da attività e associazioni.

Venerdì 6 ottobre dalle 19 si inizia con Gramen, musica, dj set e punto ristoro, in collaborazione con l'Unione comuni della Bassa Romagna e Radio Sonora. Sabato 7 ottobre dalle 18 la Società podistica alfonsinese organizza una camminata ludico-motoria e a seguire il concerto di Paco Magià. Domenica 8 ottobre dalle 15 Arca-Rising Star Show si occupa dell’animazione per le famiglie, con giochi, trucca-bimbi e merenda. Durante il pomeriggio ci saranno una sfilata di moda organizzata dalla rete d'imprese Alfonsiné e le esibizioni di danza del gruppo Milleluci. Al termine, l'estrazione dei premi della lotteria offerti da associazioni e attività del territorio.

Nelle giornate di sabato e domenica è allestito uno stand gastronomico (domenica aperto anche a pranzo). L'iniziativa è organizzata dal Comune di Alfonsine in collaborazione con le associazioni locali.