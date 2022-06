Musica, food truck e laboratori: arriva il Festival della luna

Prima edizione del festival della luna presso l'Agriturismo Pietra di Luna a Brisighella. Domenica 5 giugno dalle 11 fino alle 21 spazio a diversi artigiani con le loro creazioni. Durante la giornata sarà presente musica dal vivo, laboratori per bambini, conferenze olistiche, food truck, e in serata un pic nic nel bosco con la pizza. È gradita la prenotazione per i laboratori. Per info Giorgia 3930148646