Dalla moda, ai vinili, agli oggetti, al cibo: a Lugo tutto diventa vintage

Quasi due chilometri di banchi espositivi per tutto il meglio della cultura vintage: vinili, modernariato, oggettistica, design, creatività e tanto abbigliamento e accessori per uno shopping di qualità, sostenibile e di valore, come solo la moda d'epoca sa fare.

Questo è quanto si sta preparando per l'edizione 2024 del "Lugo vintage festival", in programma sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 10 fino a sera. Ma non saranno protagonisti solo i mercatini: in piazza dj set su vinile, party sul giardino pensile, mostre e talk, vintage food truck e tanto divertimento. L'ingresso è libero.