Fiabe a colori del teatro dell’Orsa in scena a Faenza

Lo spettacolo con musica dal vivo, per bambini dai 4 anni e per tutti, sarà presentato nell’ambito della rassegna Teatro della Favola. Incassi pro alluvionati. «Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Fiabe a colori – sinfonia di storie in libertà, che mercoledì 19 luglio alle ore 21.15 sarà in scena all’Arena Borghesi di Faenza, in provincia di Ravenna, nell’ambito della rassegna Teatro della Favola a cura di Accademia Perduta / Romagna Teatri.



«Tre storie per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati» continua l’autrice e interprete «Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo, dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici».

«Mozart, Vivaldi, Bach sono compagni di viaggio in un gioco di note che svela paesaggi e personaggi» conclude Monica Morini «Le parole, come dice Topo Federico, ci aprono mondi di meraviglia».

Fiabe a colori si avvale delle musiche dal vivo di Claudia Catellani, delle scenografie di Franco Tanzi e della regia di Bernardino Bonzani, che riflette: «In un tempo che ancora vive la frattura insanabile della guerra ci sembra importante parlare di pace e di libertà. E le fiabe lo fanno accendendo sentieri possibili verso l’altro». L’Arena Borghesi si trova in Viale Stradone a Faenza (RA).

Biglietti: 5 euro. Bambini 0-3 anni gratis.

Gli incassi dei biglietti saranno devoluti alla Raccolta fondi d'emergenza attivata dal Comune di Faenza per sostenere famiglie, persone e realtà maggiormente colpite e danneggiate dall’alluvione.

Info sulla replica a Faenza: https://www.accademiaperduta.it/fiabe_a_colori-4796.html.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.