Il film candidato a due Oscar "Past lives" in anteprima nazionale a Faenza 

Il Cinema Sarti di Faenza si prepara a ospitare, martedì 30 alle 20.45, in anteprima nazionale, "Past lives" di Celine Song. Si tratta di uno dei film che sta suscitando maggiore interesse tra gli esperti e il pubblico dei festival in questa stagione e che ha raccolto cinque candidature ai Golden Globes e due agli Oscar.

Una storia nella quale il caso, il destino e l’amore sono i temi principali e che riesce a distinguersi diventando un’elaborazione raffinata e insolita sulle coincidenze inaspettate e il persistere dei sentimenti, resa forte e autentica dal suo essere fortemente autobiografica.

L’occasione di vedere questo film (in lingua originale con sottotitoli in italiano) con grande anticipo rispetto all’uscita ufficiale nelle sale prevista per il 14 febbraio sarà arricchita anche da un’intervista alla regista Celine Song tenuta dal giornalista cinematografico Gabriele Nola, trasmessa in un’esclusiva diretta streaming e proiettata sullo schermo del Cinema Sarti.

Prezzi biglietti: intero 8 €, ridotto 6,50 €, under 25 5€. Per informazioni visitare www.cinemaincentro.com o chiamare al numero 0546.667411 (biglietteria Cinema Sarti).