Si balla con la musica in cuffia: il fossato della rocca diventa una discoteca con il Silent Party

Venerdì 14 luglio appuntamento alle 22 a Riolo Terme con “Enjoy The Silent”, il Silent Party realizzato grazie ai contributi della Regione Emilia-Romagna ed inserito nel calendario eventi “REstate in Unione”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Riolo con la collaborazione del Comune, si differenzia dalle normali feste con DJ set per la sua silenziosità: i partecipanti, infatti, non ascoltano la musica da un impianto, bensì da cuffie collegate via radio a dei trasmettitori. Ciò ha permesso di scegliere una location inusuale per una festa con musica: il fossato della Rocca Sforzesca, in pieno centro storico. L’assenza di musica ad alto volume garantirà il rispetto del riposo di chi abita in piazza e nelle vie antistanti.

Non solo: la musica trasmessa in cuffia lascerà ai partecipanti la possibilità di scegliere tra due DJ (e due generi) diversi che suoneranno in contemporanea, senza entrare in conflitto l’uno con l’altro, andando a comporre un pubblico eterogeneo per età e gusti musicali. Oltre alle cuffie, a chi parteciperà verrà fornito un bicchiere di plastica riutilizzabile, col quale si potrà comprare da bere nei bar del centro storico a un prezzo scontato, rendendo “Enjoy The Silent” un evento “waste-free” e attento agli esercenti riolesi.