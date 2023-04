Frogstock Festival, il venerdì tocca al punk dei "La Sad"

Il parco fluviale di Riolo Terme è pronto a dar vita ancora una volta a Frogstock, il festival più longevo della Romagna. Frogstock si terrà dal 23 al 26 agosto e tutte le serate saranno ad ingresso gratuito. Per la giornata di venerdì 25, Frogstock Festival avrà il piacere di presentare un trio dalle sonorità e dall’immaginario punk interpretato in chiave moderna: La SAD

La SAD nasce nel 2020 dall’incontro di tre artisti che decidono di unire i loro percorsi per creare un nuovo collettivo musicale. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un'attitudine molto punk e liriche depresse.

Il loro primissimo singolo, "SUMMERSAD", sancisce l’inizio per una direzione musicale innovativa caratterizzata da tematiche legate alla depressione passando poi a parlare di problemi di relazioni. Successivamente escono "Psycho girl", "Miss U", "2nite" e “Summersad 2”, altri quattro singoli che consolidano la posizione della Sad nella scena Italiana e che aprono nuovi orizzonti musicali.

Il 14 gennaio esce l'album di debutto "STO NELLA SAD" che ha sancito il trio come gli ambasciatori del nuovo emo italiano. Il 16 dicembre 2022 hanno pubblicato "STO NELLA SAD DELUXE" contenente sei nuove tracce e tre featuring con Villabanks, Steven Moses e Youv Dee. Singolo di grande successo contenuto nell’album è Toxic, di cui è disponibile anche il videoclip, che ha raggiunto su Spotify la prima posizione nella Viral 50 Italia e arrivato al secondo posto nella Viral 50 Global. Il singolo è stato presentato anche durante la puntata del programma Stasera c’è Cattelan in onda su Rai 2.

Nei nuovi brani di “STO NELLA SAD DELUXE” il trio esplora una nuova dimensione, più personale mettendo a nudo pensieri introspettivi e stati d'animo che rappresentano una maturazione e, al tempo stesso, una continuazione delle tematiche affrontate in precedenza. La lotta interiore dell'anima, in eterno conflitto, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo e le delusioni d'amore rendono LA SAD portavoce delle problematiche che fanno parte della vita di tutti i giorni e che accomunano un'intera generazione in lotta contro la quotidianità.