"Fuori dall'incubo": cinque storie autobiografiche per fuggire dalla violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, quest'anno l'Associazione Linea Rosa ODV, in collaborazione con il Comune di Russi, Spi-Cgil e Centro Sociale Culturale Porta Nova, organizza varie iniziative. La prima è venerdì 17 novembre, ore 17, al Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 2, dove Gianna Nuvoli e Francesca Chiarovallotti, Presidente e Vicepresidente del Centro antiviolenza SOS Donna di Bologna, presentano il libro dal titolo "Fuori dall'incubo. Violenza sulle donne: cinque storie autobiografiche". Coordina la serata Alessandra Bagnara, Presidente di Linea Rosa ODV Ravenna.