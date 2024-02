Due giorni di acrobazie tra i cieli: a Lugo arriva la "Chicken Race"

Evoluzioni spettacolari in aria che lasciano chi le guarda, spesso, a bocca aperta. L'aeroporto Francesco Baracca di Lugo apre le porte alla "Chicken Race", una gara di volo acrobatico organizzata dall'Aeroclub e dal Gruppo volo acrobatico che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 aprile.

L’acrobazia aerea - spiegano gli organizzatori - è una disciplina sportiva molto suggestiva e impegnativa, che richiede forti doti di coordinazione e di precisione, ma è poco conosciuta o diffusa. Il Gruppo acrobatico Lugo, forte di una solida tradizione, ha tra i suoi propositi quello di avvicinare sempre più piloti all’agonismo e dunque alle gare di acrobazia del Campionato Italiano e non solo.

Con questo spirito è stato organizzato infatti “Chicken Race”, evento volto a piloti acrobatici di tutta Italia, che non hanno ancora effettuato l’esordio in gara. I primi voli sono in programma sabato pomeriggio, per poi proseguire tutta la domenica. A giudicare le evoluzioni degli acrobati un gruppo di giudici della federazione FAI (Federazione Aeronautica Internazionale), anche loro esordienti nel ruolo.