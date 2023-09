Giochi, musica e associazioni alla ‘Festa dei bambini’

Sabato 30 settembre è in programma la ‘Festa dei bambini’ iniziativa organizzata dal Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina con la speciale collaborazione di Save the Children, l’organizzazione internazionale a tutela dei bambini, che già aveva collaborato con l’amministrazione nel periodo del post-alluvione contribuendo a favorire la frequenza dei bambini di famiglie alluvionate ai CRE estivi e che continua la loro attività seguendo altri progetti sul territorio. L’appuntamento di sabato 30, che torna dopo alcuni anni di stop a causa dall’emergenza sanitaria dettata dal Covid, si svolgerà nel complesso degli ex Salesiani, dalle 16.30 alle 19, e sarà l’occasione per presentare alle famiglie le iniziative in programma dal Centro per le Famiglie legate all'infanzia e dedicate alla fascia adolescenziale oltre al calendario di formazione rivolto alla Comunità educante: insegnanti e operatori socio educativi. L'evento sarà inoltre l’occasione per conoscere le tantissime associazioni, cooperative e realtà del terzo settore che, con la loro presenza e i loro stand, proporranno diverse attività, giochi e laboratori dedicati a genitori e figli da 0 a 11 anni. Alle 18 poi ci sarà un momento con il divulgatore e giocoliere Federico Benuzzi e alle 18.30 momento musicale della ‘Marching Band Sarti’ che nel primo pomeriggio aprirà l'evento suonando lungo le vie del centro.

Dichiarazioni assessore Martina Laghi: “Come amministrazione, nei giorni successivi all’alluvione, abbiamo immediatamente condiviso la necessità di individuare una giornata dedicata alle bambine e ai bambini. In questi mesi molte famiglie del territorio hanno sofferto e stanno ancora attraversando un momento difficile. Poterle coinvolgere, proprio grazie alla professionalità di tantissime associazioni che si occupano della crescita e dell’educazione dei bambini, poterle mettere assieme in una giornata di gioco e divertimento di festa e di relazioni, un momento come quello organizzato riveste un significato ancora più importante. Un ringraziamento quindi ai servizi del Comune che hanno reso possibile questa giornata e a tutte le associazioni del territorio che dimostrano, come in tante altre occasioni, di rispondere quando si parla di infanzia”.

Dichiarazioni assessore Davide Agresti: “Sabato 30 sarà una bella festa per ragazze, ragazzi e famiglie. Un momento di socialità utile anche e soprattutto per scoprire le tante opportunità e iniziative in programma nel prossimo anno. Un grande grazie, per questo, al nostro Centro per le famiglie, che ogni giorno si occupa di adolescenza e genitorialità coinvolgendo associazioni e terzo settore”.