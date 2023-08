Gli Espana Circo Este aprono il Frogstock 2023

Torna l'appuntamento con il Frogstock. E ad aprire l'edizione 2023 sono gli España Circo Este che domineranno la serata del 23 agosto sul main stage. In apertura gli M.M.K. e gli Elephants in the Room. Mercoledì 23 Frogstock partirà con l’Avis Night. Tutte le sere l’ingresso sarà gratuito e l’apertura dei cancelli del Parco Fluviale di Riolo Terme (via Firenze 18/d) avverrà alle ore 19. Inizio live ore 20.

Nell’attesa sarà presente un’apericena in compagnia degli Overthought, nella ritmata area del Joker Disco Bar. A seguire il DJ set sarà affidato al mitico Dj Artù. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani, l’importanza della donazione e ricordare un grande amico.