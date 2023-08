Guido Catalano sul palco per raccogliere fondi per le Saline di Cervia

Mercoledì 16 agosto alle ore 21 torna la rassegna Leggermente Salato, due appuntamenti di teatro nel magico scenario della Salina di Cervia, con una prima serata in compagnia di Guido Catalano con “Smettere di fumare baciando”, accompagnato dalla musica dal vivo di Matteo Castellan. Seguirà mercoledì 23 agosto alle ore 21 Roberto Mercadini con “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”.

Per partecipare è previsto un biglietto di 15 euro. I biglietti si acquistano sul sito liveticket.it oppure sul posto dalle ore 20. Gli spettacoli si svolgono al Parco Salina e il ritrovo è in via Salara Provinciale 6. L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21, il ritrovo è previsto alle ore 20.30.

Leggermente Salato è un evento organizzato dalla Cooperativa Atlantide e dalla Cooperativa Sillaba, in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia, la Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Cervia. Continuano inoltre le raccolte fondi e gli eventi di beneficenza a sostegno del progetto "Assieme per la Salina". In occasione della serata è possibile acquistare le “Saponette alluvionate”, saponette che erano in vendita nello stabilimento del Parco della Salina e che sono sopravvissute all’alluvione; il ricavato della vendita andrà in beneficenza. Inoltre, rimane sempre attivo l’IBAN IT 27S0627023615CC0150308403. Causale: Assieme per la Salina