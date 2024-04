A Ravenna un tuffo nella storia della dance anni '90 con Haiduci e Nathalie Aarts

Ritorna questo Sabato alla GNX Arena di Ravenna uno evento in cui rivivono gli anni '90, il "Mesibisco 90". Un vero e proprio festival della musica Dance, in scena sabato 13 aprile con coreografie ed effetti luminosi all’avanguardia, e ospiti internazionali e nazionali.

Tra questi, si esibiranno sul palco Nathalie Aarts con il suo successo anni 90 “Surrender” e tante altre hits che hanno spopolato nel decennio dance per eccellenza e, sempre nel corso della notte di Sabato 13 Aprile anche Haiduci con la super hit “Dragostea Din Tei”.

Sempre nella stessa notte ci sarà il DJ et di Elena Tanz, produttrice musicale conosciutissima in Italia e in Europa. La consolle sarà inoltre in mano al DJ Lory Zama e alle voci di Franz Collini e Roxy.

Per informazioni e prenotazioni: 393 9479984. Mesibisco 90 in Festival è alla GNX Arena, presso Cà del Ballo Ravenna.