Uova di Pasqua fatte a mano: al via un laboratorio di Slow Food

Per le festività pasquali Slow Food propone un laboratorio pratico di pasticceria di livello base per acquisire le nozioni fondamentali sulla conoscenza e la lavorazione del cioccolato grazie al pasticcere Mirko Guerra, titolare della Pasticceria Tiffany di Bagnacavallo, Locale Amico di Slow Food.



Il partecipante seguirà tutte le fasi del temperaggio, che permetterà poi la creazione di corpi cavi, in questo caso le uova di Pasqua, nonché la realizzazione delle camicie necessarie per ottenere i cioccolatini. Seguirà la fase di distacco dagli stampi delle uova e il riempimento delle camicie con ganaches, nonché la chiusure delle stesse e il successivo distacco.

Si procederà anche con la spiegazione di ricette per realizzare ripieni per cioccolatini, nonché glasse a specchio a base di cioccolato che il partecipante potrà utilizzare per la copertura di alcune torte.

ll laboratorio è rivolto a tutti, non sono necessarie conoscenze particolari ma solo curiosità e passione per la pasticceria. Si svolgerà mercoledì 13 marzo alle 18 all'Ecomuseo delle Erbe Palustri in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo.



La quota di partecipazione (da versare anticipatamente) è di € 35,00 per i Soci Slow Food e € 40,00 per i non Soci. È possibile diventare Soci Slow Food versando la quota annuale (anno solare) di € 35,00. Materiali da portare: quaderno per appunti, grembiule e un contenitore da asporto (per portare a casa eventuali rimanenze). La prenotazione è obbligatoria e verrà accettata entro e non oltre lunedì 11 marzo. Per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo per ogni partecipante: https://shorturl.at/uBDIP



Gallery

Per informazioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com; tel. 329.2995051.