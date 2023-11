Il fumettista Piero Macola presenta al Ridotto del Rasi il graphic novel “Lagune”

Martedì 7 novembre, alle 18, al Ridotto del Teatro Rasi in via di Roma 39, Piero Macola presenta il suo nuovo graphic novel “Lagune”, disegnato su sceneggiatura dell’autore Christophe Dabitch e da poco uscito in Francia e in Italia. L’autore dialogherà con il fumettista ravennate Davide Reviati e Leonardo Guardigli, art director della casa editrice Coconino Press; condurrà l’incontro Nevio Galeati. L’ingresso è libero.

Piero Macola, uno dei più noti e apprezzati artisti della scena contemporanea del fumetto, dopo Lucca Comics fa tappa a Ravenna per presentare il suo nuovo graphic novel “Lagune”, disegnato su sceneggiatura dell’autore Christophe Dabitch e da poco uscito in Francia e in Italia. Viene così proposto alla città e agli appassionati di fumetto d’autore un nuovo appuntamento extra dopo la seconda edizione della Coconino Fest che si è tenuta con grande successo l’estate scorsa. L’iniziativa è promossa da Coconino_Fandandango, Ravenna Teatro e MAR Museo d’Arte della città di Ravenna.

Lagune: il graphic novel

Venezia, futuro prossimo: una città chiusa e isolata dalla sua laguna, dove il traffico dei migranti sostiene un sistema di silenziosa violenza. Il sedicenne Paolo, figlio e nipote di pescatori, è alla ricerca del padre scomparso all’improvviso. Scoprirà una realtà molto diversa da quella che pensava di conoscere e si troverà ad affrontare il mondo adulto e i segreti della sua famiglia... Romanzo di formazione e appassionante noir, Lagune mette in scena una Venezia mai vista attraverso la forza dei suggestivi acquerelli di Piero Macola. Un graphic novel che racconta l’adolescenza e il disgregarsi dei legami sociali senza rinunciare a un esile, quanto ostinato, bagliore di speranza.

L’autore

Piero Macola, autore di fumetti e illustratore, è nato nel 1976 a Venezia e vive in Francia da vent’anni. Le sue storie prendono sempre spunto dall’osservazione della realtà e provano a raccontare alcuni aspetti del mondo che ci circonda. Dal 2014 collabora con l’editore francese Futuropolis/Gallimard, per il quale ha pubblicato i graphic novel Les nuisibles; Kérosène; Le tirailleur e partecipato ad alcuni volumi collettivi. In Italia i suoi libri sono usciti per Coconino Press (Fuori bordo, Sola andata) e Oblomov (Gli indesiderati). Ha realizzato illustrazioni per riviste, manifesti, copertine e libri per ragazzi, tra cui Zanna Bianca di Jack London e Noi ragazzi della libertà di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Collabora con i principali editori italiani e con riviste come Internazionale e Le Monde Diplomatique.