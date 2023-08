Il labirinto si trasforma in un percorso del terrore con "Zombie Apocalypse"

Torna l'evento "Zombie Apocalypse" al Labirinto Effimero di Alfonsine (via Roma 111). L'appuntamento a cura di Zombienotdead si presenta come un percorso di terrore all’interno del labirinto di mais. Sabato 5 agosto alle 18 aprono bar e stand gastronomico, mentre dalle 20.45 si potrà accedere al labirinto di mais 'infestato' dagli zombie. Il prezzo per accedere al labirinto è di 15 euro per persona. La partecipazione è sconsigliata ai minori di 12 anni.