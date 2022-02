Il "Tempo Ritrovato" continua con Ermanna Montanari, Marco Belpoliti e Chiara Guidi

Doppio incontro per Il Tempo Ritrovato alla Biblioteca Classense. Mercoledì 16 febbraio alle 18 sarà protagonista Ermanna Montanari, attrice e fondatrice del Teatro delle Albe, assieme a Marco Belpoliti, scrittore e critico letterario, presenteranno il libro della Montanari “L’abbaglio del tempo” (La Nave di Teseo), romanzo che racconta “la bellezza affettiva d’un luogo inventato”, il libro dei segreti con cui Ermanna Montanari svela il suo luogo dell’anima.

Giovedì 17 alle 17.30 sarà invece Chiara Guidi, attrice della compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio, a parlare della sua lezione “Interrogare e leggere: la domanda e la lettura come forme irrisolvibili di conoscenza” (Sete) in dialogo con la bibliotecaria Nicoletta Bacco e l’editrice Anna Biagetti. All’interno del libro, con una scrittura che procede per esempi, micronarrazioni, rimandi all’arte visiva e al suono della voce emerge un processo di lavoro che, ispirandosi al proprio percorso teatrale, Chiara Guidi elabora per instaurare una relazione d'arte con la scuola, in un dialogo reciproco con gli insegnanti.