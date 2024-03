Tra tempo sospeso e fotografia: a Ravenna conferenza di Angela Madesani

Venerdì 15 marzo alle ore 18 la Fondazione Sabe per l’arte ospita la conferenza "Il tempo sospeso. Fotografia e still life" della storica dell’arte Angela Madesani, curatrice della mostra attualmente in corso presso gli spazi della Fondazione.

La conferenza verterà sull’analisi del lavoro di alcuni artisti che hanno lavorato e lavorano con questo tipo di immagini. L’angolazione scelta dalla relatrice è relativa a un ambito prettamente artistico. L’ambito dello still life sarà esaminato attraverso alcune ricerche di artisti che hanno utilizzato la fotografia come strumento, così come Carlo Benvenuto, di cui alcune immagini sono presenti in mostra, ma anche Franco Vimercati, intelligente protagonista dello scenario artistico degli ultimi trent’anni del Novecento, Sergio Scabar, singolare personalità che ha dato vita a immagini in tiratura unica o i più giovani Marco Maria Zanin, Jacopo Valentini e Francesco Del Conte.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, sarà l’occasione per presentare il catalogo della mostra "In suspensus. Carlo Benvenuto, Enrico Cattaneo, Elena Modorati" (Danilo Montanari Editore, 2024) e per visitare la mostra stessa, che proseguirà fino al 7 aprile 2024.. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Informazioni: info@sabeperlarte.org | www.sabeperlarte.org