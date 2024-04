A Russi grandi e piccoli insieme per realizzare un orto e abbellire la città

Costruire insieme un orto autoirrigante per abbellire la città. A Russi il Comune in collaborazione con la Cooperativa sociale La Pieve, il Podere Ortinsieme e la Compagnia del SS. Sacramento di Russi propongono quattro appuntamenti (presso il Podere Ortinsieme di via Provinciale Molinaccio n. 30 e la Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia n. 10) per costruire insieme un orto, contenuto in due vasche autoirriganti, che andrà ad abbellire il giardino laterale della sede dell'ex macello.

Un progetto di recupero finalizzato alla valorizzazione degli spazi collettivi, che attraverso il coinvolgimento dei giovani del territorio promuove l'attenzione verso il contesto urbano e la condivisione delle esperienze manuali.

Calendario incontri

11 e 17 aprile (presso Podere Ortinsieme)

2 e 9 maggio (presso Biblioteca comunale)

Dalle ore 17 alle ore 19.

L'attività è pensata per bambini e ragazzi tra i sette e i quattordici anni di età. Numero massimo di partecipanti: 10. Per informazioni e prenotazioni: Alberto - 335 6391756.