Al Festival delle Culture dialogo con il giornalista e analista Dario Fabbri

Il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri in dialogo con Matteo Cavezzali saranno alla Biblioteca Classense per il Festival delle Culture – scritture di Frontiera per parlare di “Geopolitica umana: Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne” mercoledì 17 alle 10, in un incontro aperto alle scuole e al pubblico.

Dario Fabbri dal 2014 al 2022 ha condotto Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Rai Radio 3. È stato autore dei podcast Stati di tensione (Chora Media), Imperi (Rai), Grandi leader e comunità e Nove Minuti (Rai). Da febbraio ad aprile 2022 ha curato Scenari, periodico di geopolitica del quotidiano Domani.

In seguito all'invasione russa dell'Ucraina del 2022 è stato spesso ospite di LA7 come analista politico. Nell'aprile 2022 ha fondato con Enrico Mentana la rivista di geopolitica Domino di cui Fabbri è divenuto direttore editoriale, mentre Mentana ne è editore e direttore responsabile.

Nel settembre 2022 ha fondato l'ente di formazione "Scuola di Domino", di cui è direttore.