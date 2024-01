Dono e solidarietà: a Cervia incontro con Fra Paolo Bertaccini del Santuario francescano di La Verna 

All’interno delle feste di inaugurazione di “CucinaSorriso”, la cucina popolare di Cervia, martedì 23 gennaio 2024 alle 17.30, alla parrocchia Madonna della neve (Malva Nord), via delle Rose 38, si terrà un incontro pubblico con Fra Paolo Fantaccini, del Santuario di La Verna (Ar), dal titolo “Dono e solidarietà”.



Poiché i servizi a bassa soglia, e in particolare le cucine popolari, vogliono essere un'esperienza di dono, cioè di costruzione di una relazione in un contesto di solidarietà comunitaria, Fra Paolo Fantaccini aiuterà a costruire pensiero e a trovare parole comuni per una comunità che vuole curarsi.