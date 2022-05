L'anteprima del festival "Arrivano dal Mare" con i pupi di Mimmo Cuticchio

La 47a edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare arriva a Ravenna con una speciale anteprima tra spettacolo e incontro.

Sabato 14 maggio, ore 21, al Rasi si assiste all’incontro tra due mondi e due visioni, quello della danza di Sieni e dell’opera dei Pupi di Cuticchio, mette in dialogo corpo e marionetta guardando alla trasfigurazione dell’uomo e alla natura del gesto. Una rappresentazione di come l’umano affiori in ogni fragilità del corpo e del pupo, dove centro dell’indagine è la marionetta messa a nudo, la sua ossatura in legno e metallo che pone l’attenzione sul movimento, sulla fragilità del gesto e il modo di sospenderlo.

Mimmo Cuticchio è protagonista anche dell'incontro A singolar tenzone, organizzato per domenica 15 maggio (ore 11) al Teatro Rasi dalla 47ª edizione di "Arrivano dal Mare! - Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure". Conduce Massimo Marino. Un viaggio nella vita e nel lavoro del puparo, tra tradizione e instancabile ricerca ed innovazione. Il teatro di pupi di Cuticchio è il motore di una macchina teatrale contemporanea che affonda le sue radici nelle tecniche e nei saperi di un’antica tradizione proiettata verso il futuro, che prende corpo negli spettacoli del ciclo carolingio.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under30 8 euro, under20 5 euro.