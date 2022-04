L'artista newyorchese Meredith Monk a Ravenna per la sua unica data italiana

Mercoledì 13 aprile, ore 21, Meredith Monk, compositrice, cantante, regista, coreografa, creatrice di opere di teatro musicale, film e installazioni, pioniera di quella che oggi viene chiamata "tecnica vocale estesa" e "performance interdisciplinare", sarà al Teatro Rasi di Ravenna per un appuntamento speciale, unica tappa in Italia della sua tournée in Europa in questo aprile 2022.

L’artista newyorchese è ospite di Malagola Scuola di vocalità e centro studi sulla voce – diretto da Ermanna Montanari insieme a Enrico Pitozzi – con un workshop all’interno del corso di alta formazione Pratiche di creazione vocale e sonora insieme alle artiste Ellen Fisher e Katie Geissinger, e con un dialogo aperto al pubblico al Teatro Rasi con Bonnie Marranca, co-fondatrice e editrice di PAJ: A Journal of Performance and Art. A conclusione del dialogo, la Monk eseguirà alcuni "solo" dal vivo. La conversazione avverrà in inglese con un interprete italiano.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro.