L'edizione natalizia di "Burattini alla Riscossa" fa tappa a S. Pietro in Trento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Natale 2023 porta con sè una novità, ovvero un'edizione speciale della rassegna Burattini alla Riscossa, che si terrà in quattro frazioni del ravennate dal 9 al 28 dicembre. Protagonisti della seconda tappa sono I Burattini di Mattia, che a San Pietro in Trento presentano I tre servi alla prova. L'ingresso è sempre gratuito e gli spettacoli sono adatti a tutti, a partire dai 3 anni di eta?.

Sabato 16 dicembre, ore 16.30 – San Pietro in Trento – Bar Arci, via Taverna 140

in collaborazione con Associazione "La Ramona" e Consiglio Territoriale di Roncalceci

I Burattini di Mattia – I tre servi alla prova

Il Dottor Balanzone, noto e stimato avvocato, ha deciso di concedere una giornata di riposo e di svago a sé e i suoi servitori, Fagiolino, Sganapino e Sandrone. Vuole metterli alla prova e vedere chi fra questi sia il più furbo ed il più coraggioso. Prepara e predispone ogni cosa nel minimo dettaglio e cercherà di spaventare i suoi tre servi con burle e travestimenti. Il tutto si risolverà con una enorme quantità di legnate. Spettacolo classico della Commedia dell’arte, riadattato per le maschere della tradizione emiliana. Grande coinvolgimento di pubblico.

INFO

www.burattini.info

Tel. 389 1551656 / 349 080758