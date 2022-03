La compagnia ucraina porta in scena lo show circense "Alice in Wonderland"

Il Teatro Alighieri di Ravenna accoglie la compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev, che allo scoppio del conflitto si trovava già in Italia, per dare agli artisti ucraini l’opportunità di continuare la propria tournée. Sabato 2 aprile, ore 20.30, la compagnia ucraina porta in scena quindi lo spettacolo Alice in Wonderland.

Alice in Wonderland è uno spettacolo per il pubblico di tutte le età, capace di portare in scena l’onirico e stravagante mondo che Lewis Carrol creò con il suo celeberrimo romanzo del 1865; la magia, in questo caso, si rinnova grazie all’intreccio di diverse discipline – il teatro acrobatico, la recitazione, la danza – e l’impiego di scene 3D. In questo sofisticato progetto artistico, trenta ballerini-acrobati catapultano lo spettatore attraverso le avventure di Alice, gli indimenticabili incontri con il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire, la Regina... e la narrazione si arricchisce di una storia d’amore, quella con un Principe Azzurro che affiancherà l’eroina nell’affrontare inimmaginabili ostacoli.

Biglietti: platea e palchi I-II-III ordine 25 euro, galleria, IV ordine e loggione 20 euro, under 18 5 euro.